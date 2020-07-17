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Общество

Вице-мэром города Ош назначен Эмиль Шадыханов

Доктор наук Эмиль Шадыханов назначен вице-мэром Оша. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Шадыханов Эмиль Токтосунович родился 14 сентября 1969 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области.

В 1993-м окончил Кыргызский государственный университет по специальности «инженер-физик»,
в 1996-1999 учился на магистратуре по специальности «международные отношения» в Турции, в 2005 году защитил докторскую степень в Стамбульском университете.

Трудовую деятельность начал в 1990 году сотрудником Первомайского отдела Министерства внутренних дел КР; затем работал главным инженером ОАО «Кристалл», представителем Министерства образования и науки КР в Турции и научным сотрудником Стамбульского университета.

В 2005-2010 работал инвестиционным менеджером Er Komur Pazarlama, Madencilik, Turizm ve Tikaret A.S, затем был генеральным директором двух фирм.

В представительстве правительства в Ошской области в разные годы был председателем комитета по внешнеэкономическим связям и начальником отдела регионального развития. Также работал заместителем начальника Ошского городского комбината по благоустройству и озеленению.

С 2019 года является советником мэра Оша.

Отец троих детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159870/
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