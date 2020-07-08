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Общество

Очевидец: К больнице подъехал джип, и выскочили сразу врачи, а для нас мест нет

В Национальном госпитале пациентов с внебольничной пневмонией принимают только по знакомству. Об этом рассказал волонтер Талант Сагынбаев.

В качестве примера он проинформировал, что ему лично удалось госпитализировать больного родственника с пневмонией только через знакомых людей.

«Еще после госпитализации два дня ни один врач к нему не подходил. Мы сами принесли больному кислородный концентратор. К нему подошли только после неоднократных просьб и мольбы жены. Состояние мужчины ухудшилось, поэтому надо было его перевести в реанимацию. Но это тоже, оказывается, непросто. Его не принимают в реанимацию. Добились перевода тоже после звонка знакомым. Из-за халатности врачей наш родственник впал в кому», — рассказал Талант Сагынбаев.

Собеседник редакции также отметил, что сотрудники Национального госпиталя очень грубо относятся к больным.

«Я стою перед госпиталем и вижу, как сюда приходят больные люди в надежде получить помощь, но медики в грубой форме отталкивают их. Обясните хотя бы, куда им идти. Не говорите «нет мест». Вот подъехал джип, и четыре медика сразу вышли, чтобы принять больного. Нельзя же так. Врачи должны ко всем относиться одинаково», — возмущен Талант Сагынбаев.

Талант Сагынбаев в выходные дни вместе со звездами шоу-бизнеса раздавал цветы и подарки медикам, поздравляя их с профессиональным праздником. Сейчас он развозит еду и собирает деньги на покупку кислородного концентратора.

Когда материал был готов к публикации, стало известно, что мужчина скончался. Приносим соболезнования семье Таланта Сагынбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158666/
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