Узбекистан передал Кыргызстану кислородные концентраторы

В Кыргызстан прибыл гуманитарный груз из Узбекистана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, помощь республика получила в рамках договоренностей, достигнутых между президентами Кыргызстана и Узбекистана. Гуманитарный груз включает 50 комплектов мобильных концентраторов кислорода и 100 комплектов для неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами.

Гуманитарный груз общим весом 8 тонн доставлен авиасообщением с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.