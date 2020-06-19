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Общество

Камеры ИВС ГУВД Бишкека переполнены. Задержанные спят на полу

Камеры ИВС ГУВД Бишкека переполнены. Задержанные спят на полу. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток. 

По данным сотрудников центра, Бишкекский СИЗО-1 не принимает из-за карантина водворенных в ИВС без справки об отсутствии коронавируса. Поэтому вместо положенных 48 часов, задержанные находятся в ИВС 14 дней. 

На сегодня в изоляторе временного содержания 99 человек (при лимите 60 мест), девять из которых – женщины и один несовершеннолетний. Женщины сообщили, что в камере четыре матраца на шесть человек.

Содержащиеся в ИВС пожаловались, что вынуждены спать на полу.

Аналогичная проблема в ИВС УВД города Оша. По словам главы НЦПП в Ошской области Худаяржана Нарматова, содержащиеся в нем жалуются на жестокое обращение. Есть заявления и от заключенных Ошского СИЗО. В период с января по июнь в организацию поступило пять обращений от задержанных. Они жалуются на пытки со стороны сотрудников милиции и администрации следственного изолятора. Все материалы направлены в прокуратуру. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156587/
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