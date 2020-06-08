В Кыргызстане студентов будут зачислять в вузы онлайн

Зачислять в вузы Кыргызстана будут в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщил замминистра образования Нурлан Омуров.

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По его словам, абитуриенты должны будут зарегистрировать свои талоны ОРТ на специальной платформе, которую сейчас разрабатывают.

«С 20 июня начнется информационная кампания. 20-22 июня будущие студенты должны зарегистрировать свои талоны не выходя из дома. У каждого гражданина страны будет возможность посмотреть, как продвигается зачисление в вузы, сколько грантовых и контрактных мест, сколько талонов уже зарегистрировали, можно узнать всю информацию об учебном заведении», — сказал он.

Он отметил, что первый тур зачисления в вузы стартует с 20 по 22 июля, второй — с 27 по 29 июля, третий — с 3 по 5 августа.