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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Москве начали продавать поддельные авиабилеты для мигрантов из Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в России призывает мигрантов не верить ложной информации в соцсетях о продаже билетов на авиарейс «Аэрофлота» 26 мая из Москвы в Бишкек. Об этом сообщили в диппредставительстве.

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По его данным, в социальных сетях начали активно распространять информацию о том, что 26 мая авиакомпания «Аэрофлот» совершит рейс в Бишкек по заказу посольства КР в РФ.

«В интернете начали продавать билеты. Мы предупреждаем, что это ложная информация и продаваемые билеты в любом случае недействительны — они поддельные. Сейчас мы ведем расследование и ищем тех, кто распространяет фейковые сообщения. Они понесут наказание в рамках закона. Билеты получат только те, кто есть в списках посольства», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данным рейсом в Кыргызстан могут вернуться только беременные женщины и женщины с детьми до двух лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153686/
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