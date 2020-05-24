В Москве начали продавать поддельные авиабилеты для мигрантов из Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в России призывает мигрантов не верить ложной информации в соцсетях о продаже билетов на авиарейс «Аэрофлота» 26 мая из Москвы в Бишкек. Об этом сообщили в диппредставительстве.

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По его данным, в социальных сетях начали активно распространять информацию о том, что 26 мая авиакомпания «Аэрофлот» совершит рейс в Бишкек по заказу посольства КР в РФ.

«В интернете начали продавать билеты. Мы предупреждаем, что это ложная информация и продаваемые билеты в любом случае недействительны — они поддельные. Сейчас мы ведем расследование и ищем тех, кто распространяет фейковые сообщения. Они понесут наказание в рамках закона. Билеты получат только те, кто есть в списках посольства», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данным рейсом в Кыргызстан могут вернуться только беременные женщины и женщины с детьми до двух лет.