В Кыргызстане за время карантина и самоизоляции увеличилось количество семейных скандалов и, как следствие, насилия. В большинстве случаев унижения и побои приходится терпеть женщинам. Причины самые разные: не так подала ужин, не помыла посуду, пересолила еду... Страдают и дети. Запертые в четырех стенах, они становятся буквально заложниками тиранов.

24.kg выяснило у специалистов, к кому можно обратиться за помощью и почему жертвы насилия не идут в милицию.

Прощать нельзя наказать

Сидеть безвылазно 24 часа в сутки дома в кругу семьи для многих оказалось испытанием не из легких. Ситуацию усугубляет и тот факт, что многие вынужденно вышли в неоплачиваемый отпуск или вовсе лишились работы, что повлекло резкое сокращение доходов семьи. Это сказалось на эмоциональном состоянии. Стресс и, как следствие, раздражительность и срывы на женах и детях стали частым явлением за время карантина.

Только по официальным данным, с января по март 2020 года милиция зарегистрировала 2 тысячи 319 обращений о семейном насилии. Сколько таких случаев зафиксировано за апрель и май, пока неизвестно. Но, по предварительным данным милиции, наблюдается резкий рост обращений. Однако большинство женщин в ходе следствия отзывают свои заявления или пишут встречные.

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Так поступила и 32-летняя Назгуль (имена изменены). Этот случай семейного насилия широко освещался СМИ. Супруг молодой женщины — бывший сотрудник аппарата президента. Он несколько дней избивал жену во время карантина. Не вытерпев издевательств, женщина обратилась в милицию. Но через некоторое время она забрала заявление.

«Назгуль — круглая сирота, без образования и без работы, — рассказали 24.kg близкие пострадавшей. — Она боится уйти от мужа, потому что он грозится оставить ее ни с чем. Совместно нажитого имущества у супругов нет. Они женаты только пять лет. Есть маленькая дочь. Квартира, где они живут, со слов Назгуль, досталась мужу по наследству от его отца еще до брака. Мужчина часто выпивает, поднимает на нее руку».

По их словам, женщине пришлось забрать заявление, потому что она боится влиятельных родственников своего супруга.

Когда терпеть нет сил

Айсулуу долгие годы терпела побои от мужа. Однажды она не выдержала и дала отпор насильнику. Ей вменяется статья «Убийство» Уголовного кодекса КР. Доводы обвиняемой и ее адвоката о том, что это была самооборона, следствие не берет в расчет, а суд — не рассматривает.

По словам адвоката Назиры Абдумуминовой, действия жертвы домашнего насилия в следствии и судах Кыргызстана почти всегда квалифицируют по более тяжким статьям.

Милиция не рассматривает причины, по которым женщина пошла на такой шаг. В частности, не учитывается, что жертва находилась в состоянии аффекта.

Асель прожила с Нурланом 18 лет, большую часть из которых женщина терпела пьянство, ревность и побои от мужа. Последние два года она не работала, здоровье, подорванное постоянными избиениями, уже не позволяло. Когда в очередной раз супруг пришел пьяным и кинулся с кулаками на нее и дочь, Асель не выдержала: как выхватила нож и ударила Нурлана, сама не помнит.

«Когда у жертвы домашнего насилия заканчиваются силы и терпение, она, пытаясь защититься, порой неосознанно совершает преступление. Бывает, женщина может нанести телесные повреждения сожителю или супругу, чтобы обезопасить себя и ребенка, но она не преследует цели убить или покалечить. Это случается непреднамеренно. Однако правоохранительные органы квалифицируют ее действия как умышленные», — говорит Назира Абдумуминова.

Куда обращаться

Юрист советует в первую очередь жертвам семейного насилия обратиться в милицию с заявлением. Правоохранители обязаны выдать охранный ордер, если женщине грозит опасность. Консультацию в любое время можно получить по телефонам горячей линии: 111 и 112.

Сотрудники могут проконсультировать не только по юридическим вопросам: есть и психологи. У службы есть мобильное приложение в Play Market, его можно скачать.

Зачастую жертве насилия некуда идти. В обычное, докарантинное время женщина могла обратиться в кризисные центры. В Бишкеке их несколько. Там оказывали психологическую помощь и советовали, что делать дальше. Главное — жертве предоставляли временное жилье. Но в условиях чрезвычайного положения почти все центры закрылись на карантин. И жертвы насилия остались один на один со своей проблемой.

Риск остаться на улице

Некоторых жертв насилия мужья просто выгоняли на улицу. Или женщины, набравшись смелости, уходили сами. Но куда идти? С проблемой размещения столкнулись и активисты. Организации не работают, куда везти женщин, многие из которых с маленькими детьми на руках?

По словам консультанта Ассоциации кризисных центров Азамата Аттокурова, жертв семейного насилия приходилось устраивать в других местах, временное жилье искали через знакомых или соцсети.

«Мы вывозили жертв семейного насилия из новостроек и размещали где придется. Столичные шелтеры не принимали женщин. Звонков очень много, приходилось брать только самые тяжелые случаи», — говорит Азамат Аттокуров.

В период пандемии консультантам приходилось преодолевать массу препятствий в виде блокпостов и пропусков. Одни правоохранители, понимая ситуацию, не препятствовали проезду, другие — могли и не пропустить.

«Пострадавших женщин в буквальном смысле приходилось эвакуировать. В момент, когда мужчина выходил куда-то, жертва выбегала вместе с детьми и садилась в машину», — отметил Азамат Аттокуров.

Ударил — заплати

Добиться привлечения к ответственности семейных тиранов довольно сложно. Все упирается в новое уголовное законодательство: статью о семейном насилии из Уголовного кодекса перенесли в Кодекс о проступках, и наказание теперь минимальное — штраф.

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Зачастую жертва насилия сама забирает заявление или вовсе отказывается писать его.

По словам активиста Азамата Аттокурова, только каждая пятая пострадавшая решается написать заявление. Немало случаев, когда жертвы насилия возвращаются к мужу-тирану.

«Все зависит от грамотности женщины — сексуальной, финансовой и юридической. Очень часто жертвы насилия — это многодетные матери без образования и опыта работы. Они терпят побои, потому что им некуда идти. Еще одна причина — родственники, которые говорят, что разведенная женщина — позор», — отмечает он.

Все начинается с пощечины

По словам жертв насилия, уйти сложно не только из-за финансовых проблем и осуждения родственников. Чаще всего женщина психологически не готова, она становится заложником ситуации. Ведь супруг не сразу стал избивать, первые месяцы, а иногда и годы семейная жизнь кажется идеальной. Домашние тираны умеют красиво ухаживать и просить прощения, и даже быть хорошими мужьями... до следующего срыва.

Каждый раз женщина думает, что жизнь может наладиться, но нужно еще немного потерпеть. Но, бывает, заканчивается все трагедией.

«Около 80 процентов семейного насилия связано с алкоголем. Когда мужчина выпьет, он начинает предъявлять претензии к тому, как женщина приготовила еду, как посмотрела на его родственников. Все начинается с одного толчка и пощечины», — рассказал Азамат Аттокуров.

Дальше в ход идут кулаки и ноги, а то и тяжелые предметы. Азамат Аттокуров

Искать защиты у родственников бывает бесполезно. «Родители или близкие убеждают женщину вернуться в семью. Как правило, она не находит поддержки, не может найти работу», — пояснил Азамат Аттокуров.

Часто женщины, которые терпят семейное насилие, вымещают злость на детях, ругая или избивая их. Это усугубляет ситуацию в семье.

Выход есть

Эксперты отмечают, что выход из ситуации есть, но жертве насилия необходимо пройти несколько стадий реабилитации. Этот период в среднем длится от шести месяцев до одного года.

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Эксперты утверждают, что победить страх — самое сложное. «Она боится за себя, будущее детей, считает, что не справится без мужчины. В этот момент на нее давят родственники и муж, которые звонят, нередко угрожают. Многих это вынуждает вернуться к мужу», — отмечают психологи.

Они советуют переждать этот период — отвлечься работой, своими интересами, заняться детьми.

Карантин рано или поздно закончится. Многие выйдут на работу и вернутся к привычному образу жизни. Продолжат ли терпеть и продолжать жить с тиранами жертвы семейного насилия? Или нас ждет резкий рост количества разводов?