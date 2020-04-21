В Бишкеке установили еще 77 бетонных блоков. Список улиц

Патрульная служба милиции в целях снижения потока автомобилей на дорогах и в связи с введенным режимом чрезвычайного положения установила более 77 бетонных блоков. Об этом сообщает пресс-центр комендатуры.
Бетонные блоки установлены на пересечении улиц:
— Аалы Токомбаева — Каралаева (север);
— Аалы Токомбаева — Н.Жетикашкаевой (восток);
— Аалы Токомбаева — Сухэ Батора (восток);
— Масалиева — Малдыбаева (север, выезд с 10-го микрорайона);
— Масалиева — Малдыбаева (север);
— Ахунбаева — Джунусалиева;
— Ахунбаева — Шота Руставели;
— Ахунбаева — А.Токомбаева;
— Ахунбаева — Табалдиева;
— Ахунбаева — Шакирова;
— Ахунбаева — Малдыбаева (запад);
— Ахунбаева — Малдыбаева (восток);
— Ахунбаева — Абая;
— Ахунбаева, около здания «Акнет»;
— Ахунбаева — Тыныстанова;
— Ахунбаева — Попова;
— Ахунбаева — Матросова;
— Ахунбаева — Бектенова;
— Ахунбаева — Шукурова;
— Ахунбаева — Каралаева;
— 7 Апреля — Линейная;
— 7 Апреля — Мамбетова;
— Курманжан Датка — Гражданская;
— Курманжан Датка — Ереванская;
— Курманжан Датка — Огонбаева;
— Курманжан Датка — Абдымомунова;
— Курманжан Датка —Саратовская;
— Курманжан Датка — Салиева;
— Курманжан Датка — Ялтинская;
— Курманжан Датка — Муса Джалиля;
— Жибек Жолу — Муса Джалиля;
— Жибек Жолу — Западная;
— Жибек Жолу — Осмонкула;
— Жибек Жолу — строение 220/1 (CORONA);
— Жибек Жолу — строение 218 (CHEK POINT);
— Жибек Жолу — Суюнбаева;
— Жибек Жолу — Семашко (мечеть восток);
— Жибек Жолу — Семашко (мечеть запад);
— Жибек Жолу — Гоголя;
— Жибек Жолу — Ибраимова;
— Жибек Жолу — Шопокова;
— Жибек Жолу — Тыныстанова;
— Жибек Жолу — Орозбекова;
— Жибек Жолу — Панфилова;
— Жибек Жолу — Коенкозова;
— Жибек Жолу — переулок Безымянный (кафе «Самира»);
— Жибек Жолу — Турусбекова;
— Жибек Жолу — Шевченко;
— Жибек Жолу — Уметалиева;
— Жибек Жолу — Тимирязева;
— Жибек Жолу — К.Акиева;
— Молодая Гвардия — Фрунзе;
— Молодая Гвардия — Жумабекова;
— Молодая Гвардия — Рыскулова;
— Молодая Гвардия — Чуй;
— Молодая Гвардия — Киевская;
— Молодая Гвардия — Сыдыкова;
— Молодая Гвардия — Сагынбая;
— Молодая Гвардия — Чокморова;
— Молодая Гвардия — Боконбаева;
— Бакаева — Алтымышева;
— Бакаева — Островского;
— Бакаева — Циолковская;
— Бакаева — Айни;
— Бакаева — Сухомлинова;
— Бакаева — Целинная;
— Махатма Ганда — Куренкеева;
— Махатма Ганди — Кудряка;
— Махатма Ганди — Урицкая.
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