В Бишкеке установили еще 77 бетонных блоков. Список улиц

Патрульная служба милиции в целях снижения потока автомобилей на дорогах и в связи с введенным режимом чрезвычайного положения установила более 77 бетонных блоков. Об этом сообщает пресс-центр комендатуры.

Бетонные блоки установлены на пересечении улиц:

— Аалы Токомбаева — Каралаева (север);

— Аалы Токомбаева — Н.Жетикашкаевой (восток);

— Аалы Токомбаева — Сухэ Батора (восток);

— Масалиева — Малдыбаева (север, выезд с 10-го микрорайона);

— Масалиева — Малдыбаева (север);

— Ахунбаева — Джунусалиева;

— Ахунбаева — Шота Руставели;

— Ахунбаева — А.Токомбаева;

— Ахунбаева — Табалдиева;

— Ахунбаева — Шакирова;

— Ахунбаева — Малдыбаева (запад);

— Ахунбаева — Малдыбаева (восток);

— Ахунбаева — Абая;

— Ахунбаева, около здания «Акнет»;

— Ахунбаева — Тыныстанова;

— Ахунбаева — Попова;

— Ахунбаева — Матросова;

— Ахунбаева — Бектенова;

— Ахунбаева — Шукурова;

— Ахунбаева — Каралаева;

— 7 Апреля — Линейная;

— 7 Апреля — Мамбетова;

— Курманжан Датка — Гражданская;

— Курманжан Датка — Ереванская;

— Курманжан Датка — Огонбаева;

— Курманжан Датка — Абдымомунова;

— Курманжан Датка —Саратовская;

— Курманжан Датка — Салиева;

— Курманжан Датка — Ялтинская;

— Курманжан Датка — Муса Джалиля;

— Жибек Жолу — Муса Джалиля;

— Жибек Жолу — Западная;

— Жибек Жолу — Осмонкула;

— Жибек Жолу — строение 220/1 (CORONA);

— Жибек Жолу — строение 218 (CHEK POINT);

— Жибек Жолу — Суюнбаева;

— Жибек Жолу — Семашко (мечеть восток);

— Жибек Жолу — Семашко (мечеть запад);

— Жибек Жолу — Гоголя;

— Жибек Жолу — Ибраимова;

— Жибек Жолу — Шопокова;

— Жибек Жолу — Тыныстанова;

— Жибек Жолу — Орозбекова;

— Жибек Жолу — Панфилова;

— Жибек Жолу — Коенкозова;

— Жибек Жолу — переулок Безымянный (кафе «Самира»);

— Жибек Жолу — Турусбекова;

— Жибек Жолу — Шевченко;

— Жибек Жолу — Уметалиева;

— Жибек Жолу — Тимирязева;

— Жибек Жолу — К.Акиева;

— Молодая Гвардия — Фрунзе;

— Молодая Гвардия — Жумабекова;

— Молодая Гвардия — Рыскулова;

— Молодая Гвардия — Чуй;

— Молодая Гвардия — Киевская;

— Молодая Гвардия — Сыдыкова;

— Молодая Гвардия — Сагынбая;

— Молодая Гвардия — Чокморова;

— Молодая Гвардия — Боконбаева;

— Бакаева — Алтымышева;

— Бакаева — Островского;

— Бакаева — Циолковская;

— Бакаева — Айни;

— Бакаева — Сухомлинова;

— Бакаева — Целинная;

— Махатма Ганда — Куренкеева;

— Махатма Ганди — Кудряка;

— Махатма Ганди — Урицкая.

В Кыргызстане 590 случаев заражения коронавирусом. Режим ЧП в Бишкеке и некоторых городах и районах страны продлен до 30 апреля.