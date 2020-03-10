В соцсетях призывают громить митинг против насилия. Милиция и ГКНБ не реагируют

Сегодня в Бишкеке пройдет акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой.

Инициаторы подчеркивают, что женщины намерены заявить о равноправии и защите своих прав. 8 марта на площади Победы люди в масках сорвали женский марш солидарности. Однако сотрудники милиции задержали не агрессивных провокаторов, а участниц мирного шествия. В ответ на действия милиции и против беззакония активные граждане организовали сегодня акцию против насилия и в поддержку пострадавших участниц марша.

Но со вчерашнего дня отдельные пользователи соцсетей пытаются сорвать мирное собрание против насилия. По мнению организаторов, провокаторы распространяют заведомо ложную информацию, подменяя лозунги акции.

В социальной сети Facebook отдельные пользователи начали призывать разгромить акцию. Среди них известный певец Тата Улан. На своей странице в соцсети он накануне написал: «Завтра в 12.00 у памятника Уркие Салиевой. Если ты не придешь, то завтра они к тебе домой зайдут. Они открыто выступают. Будь достойным кыргызом!».

Его поддержал Озубек ажы Чотонов, директор центра «Дил-Мурогу». «Выйдем, разгоним их», — написал он.

Другие пользователи также призывают напасть и разогнать участников мирной акции. «Если надо будет, мы разобьем их головы арматурой», — написал пользователь Адилет Осмонов.

24.kg обратилось за комментариями в пресс-центры ГУВД Бишкека и ГКНБ: будут ли указанные пользователи привлечены к ответственности за подобные призывы. Однако ни в одном ведомстве внятного ответа редакция не получила.

В правоохранительных органах заявили, что не видели провокационных публикаций, попросили прислать скриншоты. Однако и после не смогли ответить, какие меры будут предприняты.

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Отметим, ранее в ГКНБ привлекали пользователей за публикации с призывами к насилию, а также разжигающие межрегиональную рознь или межрелигиозную вражду. Многие случаи в обществе называли весьма спорными. К примеру, дело в отношении дизайнера Никиты Тарасенко, которое все еще не прекращено. Ведется досудебное производство по статье «Разжигание межрелигиозной вражды» УК КР.

Недавно за оскорбление по региональному признаку в СИЗО водворили блогера Эламана Сыдымана. Однако по решению горсуда его отпустили под домашний арест.

Следствие не окончено и по делу администратора страницы «Беспредел KG» Афтандила Жоробекова.