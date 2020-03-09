17:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Массовых гуляний на Нооруз в населенных пунктах не будет

​В Кыргызстане отменили праздничные мероприятия на Нооруз из-за угрозы коронавируса. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, решение приняли на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения в страну и распространения коронавируса.

«Раньше была рекомендация о временных ограничениях. Сейчас решили принять проект постановления, он проходит процедуру межведомственного согласования. В нем прописано, что временно ограничиваются массовые мероприятия, в том числе Нооруз. В районных центрах, на площадях, большие празднования отменят», — сказала она.

Алтынай Омурбекова отметила, что пока рано делать прогноз на возможность проведения или отмены мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

«Все будет зависеть от ситуации в мире. Мы надеемся, что с апреля она пойдет на стабилизацию», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145939/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с коронавирусом: Торговые центры должны обеспечить безопасность всем
Кыргызстанец, прибывший из Стамбула, госпитализирован: подозрение на коронавирус
Двое кыргызстанцев находятся на лайнере Grand Princess, где выявлен коронавирус
Кыргызстанец с лайнера Diamond Princess прибыл в Бишкек. Он на обсервации
Поможет? Жертвоприношение против коронавируса организовал муфтият Кыргызстана
Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тысячи человек
В Таласе зараженных коронавирусом нет. В правительстве опровергают слухи
Угроза коронавируса. Прилетевшую из Италии кыргызстанку не поместили на карантин
Кыргызстанцы, выехавшие в Казахстан по ID-картам, могут спокойно вернуться
Премьер поручил доработать план антикризисных мер из-за коронавируса
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
9 марта, понедельник
16:58
Массовых гуляний на Нооруз в населенных пунктах не будет Массовых гуляний на Нооруз в населенных пунктах не буде...
16:36
Падение рубля и тенге. Ситуация на валютном рынке Кыргызстана стабильная
16:31
Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
16:27
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
16:19
Марш за права женщин. Омбудсмен просит уволить нарушивших закон милиционеров