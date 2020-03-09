Массовых гуляний на Нооруз в населенных пунктах не будет

​В Кыргызстане отменили праздничные мероприятия на Нооруз из-за угрозы коронавируса. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, решение приняли на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения в страну и распространения коронавируса.

«Раньше была рекомендация о временных ограничениях. Сейчас решили принять проект постановления, он проходит процедуру межведомственного согласования. В нем прописано, что временно ограничиваются массовые мероприятия, в том числе Нооруз. В районных центрах, на площадях, большие празднования отменят», — сказала она.

Алтынай Омурбекова отметила, что пока рано делать прогноз на возможность проведения или отмены мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

«Все будет зависеть от ситуации в мире. Мы надеемся, что с апреля она пойдет на стабилизацию», — сказала она.