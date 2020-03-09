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Общество

Поможет? Жертвоприношение против коронавируса организовал муфтият Кыргызстана

В Бишкеке в центральной мечети имени имама Аль-Сарахси Духовное управление мусульман Кыргызстана организовало тулоо против коронавируса.

По данным пресс-службы ДУМК, в обряде жертвоприношения принял участие главный муфтий страны Максатбек ажи Токтомушев.

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«Садака (подаяние) защищает от различных бед. Не стоит впадать в панику по поводу коронавируса. Наши предки в таких случаях по традиции и шариату проводили тулоо и просили у Всевышнего защиты от болезней, смертей и других бед. Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу благополучие, единство, мир и процветание», — цитирует главу ДУМК пресс-служба.

При обряде против коронавируса зарезали двух быков, мясо раздали нуждающимся.

Аналогичные обряды будут организованы и в других регионах, проинформировали в ДУМК.

Ранее муфтият заявил, что не может запретить верующим собираться на пятничный намаз, несмотря на просьбу Минздрава ограничить число людей в мечетях и решение правительства об отмене массовых мероприятий.

Тем временем проведение любых культурно-массовых мероприятий в Кыргызстане запретилиМинистерство здравоохранения внесло соответствующее предложение в Республиканский штаб по недопущению распространения коронавируса в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145859/
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