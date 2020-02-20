Дом-музей Чингиза Айтматова частный, поэтому не получает господдержки

Дом-музей Чингиза Айтматова частный, поэтому никогда не получал государственной поддержки. Сын писателя и директор музея Эльдар Айтматов прокомментировал сообщение в социальных сетях о том, что объект лишился господдержки.

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«Скорее всего, произошло какое-то недопонимание. Мы не лишались господдержки, потому что ее еще нет. Этот вопрос решается на уровне президента и парламента. Сооронбай Жээнбеков недавно сказал, что он находится под его контролем. Кроме того, после того как он стал главой государства, периметр музея стали охранять военные, установили будку, шлагбаум. Сейчас дом-музей в безопасности», — объяснил он.

По словам Эльдара Айтматова, так как музей является частным, государство не может оказывать ему какую-то материальную поддержку.

«Есть юридические моменты, которые требуют решения. Один из вариантов — взять на свой баланс, но тогда государство должно будет его выкупать. Еще депутаты должны будут рассмотреть все предложения. Вот из-за этого все длится долго. Не потому, что музею не хотят помочь, а потому, что не могут по закону. Поддержка обещана и президентом, и Минкультуры», — отметил он.

По данным Эльдара Айтматова, в то же время государство все-таки помогает музею, однако, как правило, это разовые акции.

«Из фонда спикера выделялись средства, во время празднования 90-летия Чингиза Айтматова помогали с фуршетом, привели в порядок территорию вокруг музея, отремонтировали заезд», — заметил он.

Ранее в микроблоге Twitter советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова написала, что дом-музей Чингиза Айтматова остался без господдержки. Дочь писателя и активистка движения «Умут-2020» Ширин Айтматова также опубликовала сообщение о том, что таким образом власти вымещают свое недовольство ее действиями. Но обе позже удалили сообщения.