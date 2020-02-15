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Общество

Временные водительские удостоверения стали недействительными

Сегодня, 15 февраля 2020 года, истекает срок действия временных водительских удостоверений, которые выдавали с 10 июня по декабрь 2019 года. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Как отмечается, водители, использующие временные права, должны заменить их на удостоверения нового образца.

«Удостоверения старого образца остаются действительными до истечения их срока действия, но временные удостоверения обязательно должны быть заменены», — подчеркнули в ведомстве.

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Сообщается, что новый образец водительских удостоверений представлен с улучшенным дизайном и отличается высоким качеством самого материала.

Водительские удостоверения нового образца будут дешевле прежних — 732 сома против 1 тысячи 305.

Напомним, выдача водительских прав старого образца завершилась в апреле 2019 года. Новые удостоверения начали выдавать только с 9 декабря, а в период между ними выдавались временные права.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143605/
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