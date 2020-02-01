Генпрокуратура направила дело Курсана Асанова в ГКНБ

Генпрокуратура направила дело экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, следствие по Курсану Асанову завершено и материалы Военная прокуратура направила в главный надзорный орган для передачи в суд. Однако Генпрокуратура перенаправила их в ГКНБ для дополнения. Всего в уголовном деле 45 томов.

Помимо Курсана Асанова, подозреваемым проходит редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков. Его задержали 20 января после допроса в Военной прокуратуре. Журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, Курсана Асанова подозревают еще и в том, что это якобы он передал журналистам объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам.