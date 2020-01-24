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Общество

Центр экстренной медицины Бишкека выполнил 156 тысяч 319 вызовов за год

В 2019 году Центр экстренной медицины Бишкека выполнил 156 тысяч 319 вызовов. Об этом на ежегодном собрании сообщил директор ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

По его словам, за счет внедрения автоматизированной системы управления снизилось количество вызовов, выполненных с опозданием, с 32,8 процента в 2018 году до 28,5 процента в 2019 году.

В 2019 году рассмотрели девять жалоб от населения, три из них признали необоснованными. По остальным приняли административные меры.

В центре отметили, что за прошедший год поступило 10 благодарностей от граждан с просьбой поощрить сотрудников.

Во время собрания Искендер Шаяхметов поднял вопрос об участившихся случаях нападений на медицинских работников. Он заверил коллектив в своей максимальной поддержке при защите чести и достоинства сотрудников скорой помощи. Но призвал к сдержанности и недопущению провокации конфликтов.

«Коллектив интересовался, какая работа ведется по повышению зарплат. В декабре 2019 года центр посетил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и поручил срочно проработать данный вопрос», — отметили в Центре экстренной медицины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141510/
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