Иск к СМИ. Издание «Ачык саясат плюс» проиграло суд чиновнице из Минздрава

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения Кыргызстана Гульмира Шакирова выиграла суд в отношении газеты «Ачык саясат плюс». Процесс проходил в Первомайском районном суде.

Отметим, истица требовала с издания 500 тысяч сомов в качестве компенсации морального ущерба. Она жаловалась на материалы, в которых говорится о завышенной цене на лекарства и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследование.

Иск удовлетворен частично. В качестве возмещения морального вреда Гульмира Шакирова получит 50 тысяч сомов.