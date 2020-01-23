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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иск к СМИ. Издание «Ачык саясат плюс» проиграло суд чиновнице из Минздрава

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения Кыргызстана Гульмира Шакирова выиграла суд в отношении газеты «Ачык саясат плюс». Процесс проходил в Первомайском районном суде. 

Отметим, истица требовала с издания 500 тысяч сомов в качестве компенсации морального ущерба.  Она жаловалась на материалы, в которых говорится о завышенной цене на лекарства и контрабандных медицинских препаратах. Корреспонденты газеты провели журналистское расследование. 

Иск удовлетворен частично. В качестве возмещения морального вреда Гульмира Шакирова получит 50 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141420/
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