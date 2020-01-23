Цифра дня. 9,3 тысячи кыргызстанцев стали гражданами России в 2019 году

Российское гражданство в 2019 году приобрели почти 498 тысяч иностранцев — на 84 процента больше, чем в 2018-м (269 тысяч человек). Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на данные Главного управления по миграции МВД РФ.

Больше всего паспортов России получили граждане Украины — около 300 тысяч.

Следом идут граждане Казахстана — 50,5 тысячи. Обладателями российских паспортов также стали 44,7 тысячи граждан Таджикистана, 19,4 тысячи — Узбекистана, 9,3 тысячи — Кыргызстана, 1,4 тысячи — Туркменистана.

Разрешение на временное проживание получили 234,7 тысячи иностранцев (в 2018 году — 268,2 тысячи), вид на жительство — 182 тысячи (в 2018-м — 191,4 тысячи). С 1 ноября прошлого года вид на жительство в РФ стал бессрочным.