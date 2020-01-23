20:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 9,3 тысячи кыргызстанцев стали гражданами России в 2019 году

Российское гражданство в 2019 году приобрели почти 498 тысяч иностранцев — на 84 процента больше, чем в 2018-м (269 тысяч человек). Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на данные Главного управления по миграции МВД РФ.

Больше всего паспортов России получили граждане Украины — около 300 тысяч.

Следом идут граждане Казахстана — 50,5 тысячи. Обладателями российских паспортов также стали 44,7 тысячи граждан Таджикистана, 19,4 тысячи — Узбекистана, 9,3 тысячи — Кыргызстана, 1,4 тысячи — Туркменистана.

Разрешение на временное проживание получили 234,7 тысячи иностранцев (в 2018 году — 268,2 тысячи), вид на жительство — 182 тысячи (в 2018-м — 191,4 тысячи). С 1 ноября прошлого года вид на жительство в РФ стал бессрочным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141361/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Россия упростила получение гражданства для кыргызстанцев
Получить гражданство России станет проще
Американский борец Джефф Монсон получил российское гражданство
Популярные новости
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты &laquo;Чындык&raquo; Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
20:25
Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозреваемые водворены в СИЗО-1 Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозревае...
20:16
Конфликт на дороге: таксист прокатил противника на капоте своей машины
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
19:43
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
19:26
Король никуда не уходил. Хабиб Нурмагомедов о подготовке к бою с Тони Фергюсоном