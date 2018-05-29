Американский борец Джефф Монсон получил российское гражданство

Американский спортсмен, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
47-летний Монсон является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
Он провел в ММА 88 боев, из которых выиграл 61. С 2011 года боец преимущественно выступал на территории России.
Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт.