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Общество

В России иностранцам упростят получение гражданства

Фото из интернета. Паспорт гражданина России

Правительство работает над законопроектом об упрощении иностранцам получения российского гражданства. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

В пресс-службе правительства уточнили, что речь об изъятии одного пункта статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».

В итоге для получения гражданства России иностранцам не придется отказываться от имеющегося у них иного гражданства.

Как рассказали «Ъ» в правительстве, работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в феврале после согласования с администрацией президента.

Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет.

Кроме того, могут исключить необходимость подтверждения законного источника дохода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142934/
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