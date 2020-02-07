В России иностранцам упростят получение гражданства

Правительство работает над законопроектом об упрощении иностранцам получения российского гражданства. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

В пресс-службе правительства уточнили, что речь об изъятии одного пункта статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».

В итоге для получения гражданства России иностранцам не придется отказываться от имеющегося у них иного гражданства.

Как рассказали «Ъ» в правительстве, работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в феврале после согласования с администрацией президента.

Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет.

Кроме того, могут исключить необходимость подтверждения законного источника дохода.