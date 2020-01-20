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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Начался судебный процесс по иску Матраимовых против СМИ

В Свердловском районном суде Бишкека начался судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» — и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

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Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Напомним, что 19 декабря прошли предварительные слушания по делу. Судья не удовлетворила два ходатайства адвокатов Матраимовых. Они просили запретить публиковать некоторые выдержки из журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop, а также озвучить имена всех журналистов, проводивших это расследование. Оба прошения суд отклонил.

Однако председательствующая удовлетворила ходатайство представителей Матраимовых о запрете на фото- и видеосъемку процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140959/
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