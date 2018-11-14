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Общество

Кыргызский Аяз Ата — в десятке популярных у туристов Дедов Морозов

Эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов Дедов Морозов в странах СНГ.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Аяз Ата на новогоднем представлении с участием президента КР. Декабрь 2017 года

По данным аналитического агентства «ТурСтат», в первую десятку входят Дзед Мароз в Беларуси, Аяз Ата в Кыргызстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдове, Аяз Ата в Казахстане, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов, отмечают эксперты.

В 2018 году главный российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября в Великом Устюге Вологодской области. В этот день Дед Мороз зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Дедов Морозов со всей страны и государств СНГ.
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