Только один объект культуры построили в Кыргызстане в 2019 году

В 2019 году в Кыргызстане завершили строительство 110 социально значимых объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил статс-секретарь Государственного агентства архитектуры и строительства Самат Борубаев.

По его словам, велось строительство на 223 социальных объектах. Из республиканского бюджета на них было предусмотрено 2 миллиарда 774 миллиона сомов.

Около 2 миллиардов сомов потрачено на строительство 51 объекта, это 31 школа и спортивные залы, два детских сада, шесть объектов здравоохранения, четыре спортивных учреждения и только один объект культуры.