Давление на адвокатов недопустимо. Позиция правовой клиники «Адилет»

В правовой клинике «Адилет» высказались в связи с вызовом на допрос целого ряда адвокатов, которые представляют интересы фигурантов резонансных уголовных дел.

«Общественность Кыргызстана в очередной раз стала свидетелем беспрецедентно грубых и вопиющих нарушений закона со стороны Генеральной прокуратуры, которые выражаются в оказании жесткого давления на независимых адвокатов. Вопреки предусмотренным законами Кыргызстана гарантиям недопустимости вмешательства в адвокатскую деятельность, следственные органы вызывают адвокатов на допросы и производят выемки документов по делам, в рамках которых именно эти адвокаты осуществляют защиту клиентов. Крайне печален тот факт, что столь серьезные нарушения исходят от самого главного конституционного органа, обязанного обеспечивать точное и единообразное исполнение законов органами власти», — отмечают юристы «Адилета».

В истории независимого Кыргызстана более наглого беспредела со стороны прокурорских работников еще не было, они вышли на новый уровень беззакония. Правовая клиника «Адилет»

Напомним, Сергею Слесареву и Замирбеку Жоошеву 13 и 17 декабря представители Военной прокуратуры вручили повестки для допроса. Их намеревались допросить в качестве свидетелей по делу о передаче Алмазбеком Атамбаевым пакета с документами заместителю внутренних дел Курсану Асанову во время августовских событий в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура обвинила представителей защиты в «нежелании изобличать виновных лиц, трактуя уголовный закон по-своему и грубо нарушая его, в целях уклонения от явки на допросы и дачи показаний инициируют различные собрания адвокатов, выступают в СМИ и социальных сетях с однобокой информацией о якобы «беспределе правоохранительных органов» с искажением действительных обстоятельств дела».

Затем на допрос в Военную прокуратуру вызвали адвоката Асель Кодурановой Бакытбека Афтандил уулу — для установления подлинности его подписи в процессуальных документах.

Адвокаты отказались явиться на допросы.