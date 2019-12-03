Суд по модернизации ТЭЦ. Пять важных вещей, о которых сказал Сапар Исаков

Фото 24.kg. Сапар Исаков (в центре за решеткой) на процессе по модернизации ТЭЦ. Архивное фото

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Участие в прениях сегодня завершил бывший премьер-министр Сапар Исаков. Он выступал два дня. В конце концов у экс-высокопоставленного чиновника не выдержали нервы, он расплакался прямо в зале суда.

24.kg собрало самые важные моменты из выступления бывшего премьер-министра.

1 О веерных отключениях

Сапар Исаков напомнил о веерных отключениях, которые были нормой для Кыргызстана еще несколько лет назад. По словам бывшего премьер-министра, если бы не модернизация ТЭЦ, то бишкекчане продолжали бы по несколько часов сидеть без света.

«Ежедневные и еженедельные веерные отключения были нормой. Отключали целые регионы и города. В столице была ситуация не лучше — было заморожено новое строительство, жилые дома отрезали от трехфазного электричества, экономили даже на уличном освещении. Этот коллапс послужил катализатором апрельской революции», — сказал Сапар Исаков.

В разные годы на всех уровнях искали средства для реконструкции ТЭЦ. Можно много говорить, что мы привлечем деньги, сотрясать землю, но привлечь и построить — это другое дело. Сапар Исаков

По его словам, международные финансовые институты настаивали на повышении тарифов на электроэнергию. Иначе решить проблему было невозможно. Но власть не хотела идти на повышение цен.

«В какой-то степени это правильно, потому что, прежде чем это делать, необходимо повышать зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты», — отметил Сапар Исаков.

Тогда и было принято решение привлечь для модернизации китайскую компанию.

2 О роли Сооронбая Жээнбекова

Следствие и суд намеренно не упоминают имя нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова, хотя его роль в процессе модернизации ТЭЦ тоже значительная, заявил в своем выступлении Сапар Исаков.

Акт приемки модернизированной ТЭЦ Бишкека проходил под непосредственным руководством правительства, которым тогда полтора года руководил Сооронбай Жээнбеков. Сапар Исаков

Документ о введении в эксплуатацию ТЭЦ никто не отменял. В нем четко прописано, что передаваемая китайской стороной теплоцентраль полностью соответствует параметрам, которые заданы соглашением.

«Почему в обвинительном заключении нет упоминания, что Сооронбай Жээнбеков был в то время премьер-министром, а аппарат правительства поручил одобрить акт приемки?» — поинтересовался обвиняемый и сам ответил на свой вопрос: задачей правоохранительных органов, АКС ГКНБ, следователей было не упоминать Сооронбая Жээнбекова, потому что на него ляжет тень.

3 О сведении счетов

«В аварии на ТЭЦ новые хозяева «Белого дома» увидели возможность свести политические счеты, в частности со мной», — заявил также Сапар Исаков.

Он считает, что возбуждение уголовного дела было четко спланированным. Все началось с письма бывшего директора ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу, которое он направил президенту. Из аппарата его спустили в Совет безопасности. А оттуда направили в Генпрокуратуру.

Дальше все пошло как по накатанной — движок включили, машина пошла. Это были четко спланированные действия власти, аппарата президента, ГКНБ. Сапар Исаков

«Вместо анализа причин аварии мы видим иные действия властных структур — перекладывание с больной головы на здоровую. Эти обвинения — смесь политического популизма и околоправового шулерства», — подчеркнул Сапар Исаков.

После аварии на ТЭЦ, которая произошла в январе 2018 года, по словам Сапара Исакова, его команда работала день и ночь, чтобы не подставлять предыдущее правительство Сооронбая Жээнбекова.

«Оказывается, целая команда работала, чтобы дискредитировать нас. Я об этом не знал. Обществу навязывалось мнение, что авария произошла из-за модернизации. Наши замечания, что авария произошла на старой части, никто не хотел слушать», — заключил бывший премьер.

4 О депутате Кожобеке Рыспаеве

«Всю воду мутил Кожобек Рыспаев», — заявил во время прений Сапар Исаков.

Ранее в суде свидетели говорили, что депутат лоббировал интересы другой компании — СМЕС. Это подтвердил на допросе и парламентарий Чыныбай Турсунбеков.

Кожобек Рыспаев одним из первых поднял вопрос о модернизации ТЭЦ и стал высказывать претензии к китайской компании ТВЕА.

Сапар Исаков рассказал, что он встречался с однопартийцем (Рыспаев тогда уже был членом СДПК) и тот заявил: документальных подтверждений нет.

«Депутат ответил, что ему необходимо нанять сметчиков и доказательства будут. Для того чтобы нанять сметчиков, надо заплатить деньги», — отметил Сапар Исаков.

Кожобек Рыспаев никогда из кармана деньги свои не вытащит. Никаких сметчиков он не нанимал. Сапар Исаков

Депутат якобы ответил, что сделал запрос в ОАО «Электрические станции», но ответа не последовало.

«Считаю, что этого просто не могло быть. Он соврал, я полагаю. Компания с львиной госдолей обязана отвечать на запрос депутата, тем более профильного комитета. Запрос он не направлял. Нельзя же так лгать», — возмутился бывший премьер-министр.

5 Об интересах страны

Сапар Исаков заявил, что работал в интересах страны. По его словам, модернизацию ТЭЦ затеяли, только чтобы Бишкек не остался городом без отопления, воды и тепла.

«Все работали ради интересов страны, чтобы ТЭЦ ввести в эксплуатацию, чтобы Кыргызстан ушел от энергозависимости, чтобы не вводили веерные отключения. Я никого не обвиняю, потому что каждый из нас активно участвовал в проекте, работал, чтобы принести пользу стране. А в итоге мы сегодня оказались за решеткой», — сказал бывший премьер-министр в суде.

Сроки модернизации ТЭЦ были чрезвычайно важны. Ведь объект запущен в 1961 году. Только затраты на ремонт с 2008 по 2012 год составили около $100 миллионов.

При этом пять из восьми снятых котлоагрегатов были в нерабочем состоянии. Изношенность оборудования составляла 85 процентов. Все важные узлы и агрегат отработали свой срок. В любое время могла случиться авария, которая привела бы к катастрофе.

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«Поэтому мы все старались не затягивать реконструкцию, работали как один организм. Если бы 2013 году не сработали оперативно, то начало реконструкции ТЭЦ было бы отложено в лучшем случае до 2015 года, а основная часть ее была бы завершена только в 2019-м. Печально известная авария произошла в 2018 году. То есть при отсрочке начала строительства произошла бы техногенная катастрофа. Старая ТЭЦ не выдержала бы нагрузки без дополнительных мощностей от новой. Все трубы на ТЭЦ и в городе заледенели бы и треснули», — уверен Сапар Исаков.

В суде продолжаются прения сторон. После бывшего премьер-министра Сапара Исакова слово предоставили другому подсудимому — экс-министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву.

В СИЗО ГКНБ кроме них также содержится еще один бывший премьер-министр — Жанторо Сатыбалдиев, а также топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.