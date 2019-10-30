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Общество

Работа мечты. Компания ищет путешественника и готова платить более $ 31 тысячи

Британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты — компания ищет путешественника с годовой зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте компании.

из интернета
Фото из интернета

Как сказано в описании должности, в обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру и ведение социальных сетей. «Мы просто хотим продемонстрировать, насколько идеальными могут быть предложения Wowcher Travel», — говорится в сообщении.

Получивший работу должен будет в течение 12 месяцев путешествовать по 40 разным направлениям, фотографировать происходящее, вести блог о поездках и создавать контент в социальных сетях.

Кроме того, во все путешествия сотруднику разрешается взять одного друга, который может меняться каждую поездку. Отмечается, что все, что требуется от идеального кандидата, — это возраст от 18 лет, наличие паспорта и любовь к путешествиям.

В качестве заявки необходимо опубликовать 30-секундное видео на тему «Почему я идеальный кандидат для этой работы» в Instagram или Twitter, отметить компанию Wowcher и отметить троих своих друзей. Заявки принимаются до 30 декабря 2019 года.
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