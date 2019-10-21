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Общество

Более половины водителей автобусов Бишкека не сдали экзамен на знание ПДД

Более половины водителей автобусов в Бишкеке не смогли с первой попытки сдать экзамен на знание Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 9-11 октября на Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (БПАТП) прошел внеплановый инструктаж водительского состава со сдачей теста по правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта.

На первом экзамене из 343 водителей 188 не смогли набрать нужный балл, 24 человека на экзамен не пришли по уважительным причинам.

Всем «двоечникам» позволили повторно сдать экзамен. В итоге все справились с задачей.

Мэрия просит по вопросам, связанным с работой автобусов, обращаться по номерам: 0312534824 и 0312531817.

Напомним, 3 октября в селе Кун-Туу 34-летний водитель автобуса высаживал пассажиров. 11-летний мальчик зацепился одеждой за двери. Водитель не заметил ребенка, проехал несколько метров и задавил школьника. В результате ДТП ученик 5-го класса скончался в больнице. Водителя водворили в СИЗО-1.
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