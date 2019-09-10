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Общество

Пожарная безопасность в школах и детских садах. Три директора оштрафованы

Межрегиональное управление Госэкотехинспекции проверило 182 школьных и дошкольных учреждения Бишкека на соответствие нормам и правилам пожарной безопасности. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил начальник отдела по пожарному надзору ГИЭТБ Бейшен Акматалиев.

«К административной ответственности — штрафам — привлечены три директора», — сказал он.

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Бейшен Акматалиев добавил, что проверки показали: противопожарное состояние зданий и территорий не соответствует требованиям безопасности.

«Руководители, ссылаясь на недостаточное финансирование, не уделяют должного внимания противопожарной безопасности. В частности, содержанию в технически исправном состоянии существующих систем противопожарной защиты, обработке деревянных чердачных конструкций специальным составом. Некоторые нарушения носят систематический характер, не исполняются на протяжении многих лет», — отметил он.
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