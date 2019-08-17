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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (417)

Состояние Сапара Исакова серьезное, но он настроен оптимистично

Состояние здоровья Сапара Исакова серьезное, но он настроен оптимистично. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов.

По его словам, сегодня он посетил подзащитного в больнице. «Проводится плановое обследование, по его результатам назначат лечение», — сказал он.

Нурбек Токтакунов добавил, что супругу Сапара Исакова к мужу не пустили. «Для посещения необходимо разрешение суда. В выходные дни его не получить», — отметил он.

Вчера, 16 августа, Сапара Исакова госпитализировали в Национальный госпиталь с предварительным диагнозом «Вертебробазелярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям).

Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей в СИЗО ГКНБ.
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