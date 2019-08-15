Алмазбека Атамбаева обвинили в незаконном получении участка в Кой-Таше

Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще одного уголовного дела — о незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Военная прокуратура направила уведомление об обвинении в совершении преступления. Алмазбека Атамбаева обвинили в том, что он 12 мая 2015 года купил участок у супруги бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова Айнуры Ибраимовой.

«Я получил два уведомления по одному участку в Кой-Таше. Обвинения предъявлены по статье 319 «Коррупция». Не могу понять, как гражданско-правовая сделка стала коррупционной», — отметил Сергей Слесарев.

Он добавил, что ранее Генеральная прокуратура подавала несколько административных и гражданских исков по участку в Кой-Таше.

Адвокат Алмазбека Атамбаева не исключает, что на этом обвинения не закончатся. Он ожидает еще одно уведомление о незаконных закупках угля на ТЭЦ Бишкека.

Ранее Сергей Слесарев сообщил журналистам, что бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявили официальное обвинение в коррупции по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Генпрокуратура также заявляла, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе тяжким. Новые обвинения касаются дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума».