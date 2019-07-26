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Общество

В МВД считают, что Атамбаев может ответить на вопросы письменно через адвоката

В МВД считают, что бывший президент Алмазбек Атамбаев может ответить на вопросы следователей письменно через своего представителя Сергея Слесарева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве. 

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По словам заместителя пресс-службы МВД Каримы Аманкуловой, Атамбаев проходит как свидетель и от него нужны только свидетельские показания, которые он может отправить в письменном виде. Но на счет принудительного привода, если таковой понадобится, будет решать следователь. 

Сам Атамбаев заявил, что на допросы в милицию он ходить не будет до тех пор, пока власть не войдет в правовое поле. 

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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