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Общество

Падеж скота в Нарыне. Образцы воды и почвы с Солтон-Сары отправили на проверку

Образцы воды и почвы с джайлоо Солтон-Сары отправлены на проверку. Об этом на пресс-конференции заявил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, при взрывных работах китайская компания не применяла цианид.

«Слухи об использовании цианида неправда. Конечно, в их работе есть недостатки. Вчера мы поехали в Солтон-Сары, попросили компанию провести взрыв, после этого взяли образцы воды и почвы. Результат анализа воды будет известен через три дня, а почвы — в течение двух недель», — сказал Абдыкалык Рустамов.

Напомним, в начале июля на джайлоо Солтон-Сары Нарынской области погибли 22 барана. Местные жители опасаются за постоянные взрывы на месторождении и требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.
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