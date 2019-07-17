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Общество

Арлем Дезир: Нельзя блокировать медиа только потому, что не нравится мнение СМИ

«Нельзя блокировать медиа только лишь потому, что не нравится мнение блогера и журналиста», — заявил сегодня на 21-й ежегодной Центральноазиатской конференции СМИ представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир.

По его словам, вводить блокировку можно только по причинам экстремизма и ему подобным. При этом всем необходимо придерживаться международных стандартов журналистики, которые обеспечивают безопасность.

«К слову, с момента последней конференции, к сожалению, совершено несколько нападений на журналистов. Регион не должен упустить возможность цифровой трансформации. Все это является важным компонентом безопасности гражданского общества», — добавил Арлем Дезир.
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