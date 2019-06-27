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Общество

Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева

Сегодня сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева намерены провести митинг в его поддержку. Акция пройдет в селе Кой-Таш у дома бывшего главы государства.

Сейчас в селе ситуация стабильная. Идет подготовка к митингу, на котором, как ожидается, выступит сам Алмазбек Атамбаев.

Люди начинают собираться. В настоящий момент в эпицентре около 150 человек, среди которых много журналистов.

Сторонники бывшего главы государства и представители СМИ расположились за периметром дома Атамбаева. Здесь же готовят обед. Сегодня в меню бешбармак. Но многие приходят со своей едой. Желающие принять участие в акции поясняют, что пришли поддержать Алмазбека Атамбаева не за еду или деньги, а от чистого сердца.

Сегодня Жогорку Кенеш рассматривает представление генерального прокурора о лишении статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева. Люди смотрят прямую трансляцию из парламента. Они возмущены.
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