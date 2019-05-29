Тилеку Токтогазиеву предложили должность замминистра сельского хозяйства

Предпринимателю Тилеку Токтогазиеву предложили должность заместителя министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кто конкретно предложил бизнесмену должность, он не уточнил. Но отметил, что даст ответ во время публичных теледебатов с министром сельского хозяйства Эркинбеком Чодуевым.

Напомним, молодой кыргызский бизнесмен Тилек Токтогазиев выдвинул свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства и мелиорации. Он заявил, что готов взять на себя ответственность за проведение кардинальных реформ в сельском хозяйстве. Его поддержали во фракции «Бир бол». Однако премьер-министр Тилека Токтогазиева не поддержал, посчитав, что у него недостаточно опыта. В итоге министром стал Эркинбек Чодуев, который до этого был заместителем главы Минсельхоза. Тилек Токтогазиев вызвал чиновника на теледебаты.