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Общество

В Бишкеке проходит акция «Успей сказать спасибо»

Активисты фонда «Ветераны 365» поздравляют ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и вдов. В списке более 220 адресов.

«Фонд проводит акцию уже в третий раз. Но традиции поздравлять ветеранов более 15 лет. Она зародилась на форуме «Дизель». В прошлом году мы объединили два мероприятия», — отметила волонтер фонда Мария.

Фонд в начале апреля объявил сбор средств на приобретение подарков. Собрали более 300 тысяч сомов.

«В продуктовых пакетах у нас консервы, сладости, фрукты, молочные продукты, пельмени, вареники. Учли и особые запросы», — продолжила Мария.

Кто-то попросил пирог с творогом, мармеладки, кофе. А один ветеран ежегодно просит коньяк, которым потом угощает волонтеров

С раннего утра ребята приступили к фасовке, а уже в полдень первые экипажи отправились в гости.

«Это очень ответственная часть. Где-то гостей сажают за общий стол, а где-то просят лишний раз не беспокоить ветерана. Годы берут свое. Радует, что каждый год к акции присоединяются новые участники. Ведь это так важно — успеть сказать спасибо», — рассказала координатор фонда Зинаида Аликулова.

Она отметила, что фонд старается поддерживать ветеранов круглый год, поздравлять с днем рождения, другими праздниками, приобретать медикаменты и выполнять другие просьбы.
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