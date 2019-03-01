20:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека начала подготовку к переписи населения

Муниципалитет столицы начал подготовку к переписи населения и жилищного фонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в Первомайском акимиате размещен районный переписной отдел для подготовки к процедуре переписи.

Читайте по теме
Перепись населения. Каждый житель Кыргызстана ответит на 19 вопросов
«Отдел переписи совместно с Государственной регистрационной службой и Бишкекглавархитектурой проводят работу по уточнению границ, названий улиц и жилых массивов, нумерации домов. Формируются регистрационные участки в разрезе МТУ и кварталов Первомайского района», — сообщили в мэрии.

Отметим, что перепись населения и жилищного фонда начнется в 2020 году. В Бишкеке на весь период подготовки и проведения переписи будут работать пять тысяч человек.

Основным отличием очередной переписи от предыдущих является включение в программу переписи блока вопросов по трудовой деятельности и миграции, использование административных данных из базы ГРС (адресный регистр, реестр недвижимости и геоинформационных систем — цифровые карты).
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Мигранты могут не попасть в число населения Кыргызстана
Перепись населения. Каждый житель Кыргызстана ответит на 19 вопросов
Для переписи населения 54 миллиона сомов потратят на покупку планшетов
В Кыргызстане 1,5 тысячи улиц не имеют названий
В Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля пройдет перепись населения
Денег нет. Цифровой переписи населения Кыргызстана не будет
В Кыргызстане определились с датой всеобщей переписи населения
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Родители, бдите! Набирает популярность новая игра &laquo;Исчезни на&nbsp;48&nbsp;часов&raquo; Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»
Бизнес
О! построил в&nbsp;Таласской области еще свыше 40&nbsp;новых объектов связи О! построил в Таласской области еще свыше 40 новых объектов связи
Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании Кыргызтелеком считает повреждение линии попыткой нанести вред репутации компании
В&nbsp;Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы В Кыргызстане открылся региональный офис международной тюремной реформы
Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom