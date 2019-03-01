Мэрия Бишкека начала подготовку к переписи населения

Муниципалитет столицы начал подготовку к переписи населения и жилищного фонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в Первомайском акимиате размещен районный переписной отдел для подготовки к процедуре переписи.

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«Отдел переписи совместно с Государственной регистрационной службой и Бишкекглавархитектурой проводят работу по уточнению границ, названий улиц и жилых массивов, нумерации домов. Формируются регистрационные участки в разрезе МТУ и кварталов Первомайского района», — сообщили в мэрии.

Отметим, что перепись населения и жилищного фонда начнется в 2020 году. В Бишкеке на весь период подготовки и проведения переписи будут работать пять тысяч человек.

Основным отличием очередной переписи от предыдущих является включение в программу переписи блока вопросов по трудовой деятельности и миграции, использование административных данных из базы ГРС (адресный регистр, реестр недвижимости и геоинформационных систем — цифровые карты).