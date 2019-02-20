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Общество

Перестрелка в Токмаке. Милиционеры отделались выговором

Служба внутренних расследований МВД по Чуйской области закончила разбирательство с милиционерами по факту перестрелки около Токмака. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По результатам расследования дисциплинарные взыскания получили десять сотрудников ОВД Токмака.

«Строгий выговор объявлен участковому милиционеру и оперуполномоченному ОВД Токмака. За  отсутствие должного контроля, невладение оперативной обстановкой выговоры объявлены начальнику ОВД, начальнику службы общественной безопасности, заместителю начальника ОВД Токмака по оперативной службе, заместителю по службе ОВД Токмака, начальнику ГОМ № 1», — сообщили в ГУВД.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Один ее участник — родственник депутата Жогорку Кенеша — госпитализирован. В больницу попал и второй участник вооруженного конфликта. Суд вынес постановление об аресте обоих — Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов водворены в СИЗО.

Первыми о перестрелке сообщили журналисты. То, что она произошла, представители Чуйского ГУВД подтвердили только через два дня.
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