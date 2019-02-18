Верховный суд оправдал Каныбека Осмоналиева за отсутствием состава преступления

Верховный суд оправдал бывшего депутата парламента Каныбека Осмоналиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, такое решение приняла сегодня коллегия Верховного суда под председательством судьи Лепеса Темирбекова. Каныбек Осмоналиев оправдан за отсутствием состава преступления.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбудили 12 мая 2014-го.

По данным Генпрокуратуры, следствие выяснило, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе бывшего депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева.