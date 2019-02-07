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Общество

Проверка имущества Райыма-миллионера. Брат не повлияет, заявляет глава Совбеза

Младший брат Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов не сможет повлиять на ход проверки имущества. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

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Он отметил, что Исламбек Матраимов работает в отделе внутренних расследований Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

«Исламбек Матраимов не занимается проверкой информации, предоставленной Генеральной прокуратурой, о тех или иных лицах. Он занимается внутренними расследованиями ГСБЭП. Тем более он сейчас находится в очередном трудовом отпуске. Если Исламбек Матраимов даже сильно захочет, все равно не сможет повлиять на ход проверки», — сказал Дамир Сагынбаев.

Сотрудники ГСБЭП начали проверку имущества бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg  ранее сообщила пресс-секретарь президента страны Толгонай Стамалиева. 
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