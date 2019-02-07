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Общество

Данные об осужденных за коррупцию будут содержаться в специальном реестре

В Кыргызстане создали реестр лиц, осужденных за коррупцию. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

По его словам, реестр уже работает на сайте Генеральной прокуратуры.

«В него на данное время входят 745 лиц, те, кто уже осужден по обвинению в коррупции», — сказал Дамир Сагынбаев.

По его данным, на депозитный счет от борьбы с коррупцией перечислили 1 миллиард 37 миллионов сомов.

«По поручению президента средства будут направлены в бюджет на строительство социальных объектов», — отметил секретарь Совета безопасности.
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