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Общество

Как в Бишкеке борются со снегопадом. Фоторепортаж

В минувшую ночь в Бишкеке и других городах Кыргызстана выпали обильные осадки. Температура воздуха в столице опустилась до —7 градусов.

Об ожидающемся снегопаде МЧС предупредило за неделю. Спасатели просили водителей соблюдать дистанцию между авто, а в экстренных случаях — звонить по телефону 112.

Службы города отрапортовали: «Работаем в усиленном режиме, снег убираем, дороги посыпаем».

Однако утром из-за сильного снегопада на трассах Бишкека образовались огромные пробки. После 10 часов ситуация на дорогах города нормализовалась, машин стало меньше, а те, кто все-таки ездит по центральным улицам, двигаются медленнее обычного.

Не повезло сегодня некоторым владельцам авто. Одним приходится в прямом смысле откапывать железного коня из-под снега, другим — толкать из-за севшего аккумулятора.

Очистить от снега тротуары работники «Тазалыка» не успели. Пешеходные дорожки у крупных магазинов расчищают их сотрудники, но не везде. Так что тем, кто ходит пешком, придется передвигаться очень медленно во избежание падений.

Несмотря на бодрые рапорты городских служб, читатели 24.kg шлют фотографии из различных районов города, где снег не убирают вовсе. «И куда делись 400 тонн песка, которые «Тазалык» якобы высыпал на улицах столицы? Это проспект Жибек Жолу возле Аламединского РОВД», — написал читатель.
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