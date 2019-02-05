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Общество

Паспорт умершего человека использовал кыргызстанец. ГКНБ начал расследование

ГКНБ выявил факты незаконного оформления паспорта гражданина Кыргызстана сотрудниками ГРС. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что гражданин КР К.у.Т., который числится умершим, неоднократно пересекал госграницу республики. При пересечении КПП «Чалдовар-автодорожный» 31 декабря 2018 года военнослужащими ГПС задержан гражданин КР А.И., который с мая 2015-го использовал паспорт умершего человека и систематически пересекал государственную границу.

Согласно постановлению прокуратуры Ноокенского района Джалал-Абадской области, материалы проверки в отношении работников паспортного стола переданы в управление ГКНБ по указанному региону.
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