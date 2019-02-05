Пьяные ДТП, вымогательства, пытки. Глава МВД о работе своих подчиненных

Сотрудников органов внутренних дел, совершивших преступления, никто не оправдывает. Об этом на пресс-конференции заявил министр ВД Кашкар Джунушалиев.

По его словам, все правонарушители арестованы и находятся под стражей.

Напомним, только с начала 2019 года милиционеры оказались виновными в пьяных ДТП со смертельным исходом, вымогательствах и пытках.

«Это преступники, я их никогда не оправдываю. Со стороны следствия принято решение об их аресте. В СМИ появилась информация о взятках со стороны милиции. Это работа службы внутренних расследований. Если мы сами не будем их ловить, если будем скрывать, то наши ряды не очистятся», — сказал Кашкар Джунушалиев.