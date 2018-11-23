Убийство Бурулай. Эксперт путается в показаниях

В Свердловском районном суде проходит процесс по делу об убийстве Бурулай Турдалиевой. На заседании допросили эксперта-криминалиста Эрмека Саманчиева.

Он заявил, что многого не помнит. По словам Эрмека Саманчиева, он был в шоке и не знает, почему не снял отпечатки пальцев, не помнит, как выбили дверь, где находился подозреваемый с убитой девушкой. Эксперт видел нож, но не помнит, из чего была его рукоять.

«Я увидел следы крови и нож в комнате приема граждан. Отпечатки пальцев с места происшествия и ножа не взял. Я лишь произвел фотосъемку места происшествия, а утром был в морге. Я волновался и потерялся, это впервые происходило в РОВД, я был в шоке», — сказал Эрмек Саманчиев.

Ранее сотрудники Жайылского РОВД показали в суде, что, после того как Бурулай Турдалиеву нашли раненной, нож завернули в бумагу и отнесли в комнату дежурного.

27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принуждения к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. Бурулай скончалась в больнице.