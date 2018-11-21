Кылычбек Султан. Бунтарь, романтик, карьерист?

Одним из главных ньюсмейкеров осени стал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Корея Кылычбек Султан.

Он публично подтвердил авиадебош теперь уже бывшей чиновницы Зууракан Каденовой и рассказал подробности о ее состоянии во время скандала в аэропорту Сеула.

Кылычбек Султан заявил о коррупции в МИД и чиновниках, препятствующих раскрытию серых схем в дипломатическом корпусе.

Дипломат выразил сожаление, что его борьба с коррупцией обернулась против него самого.

Он заявил, что будет просить политического убежища в одной из стран. Потом неожиданно заявил, что возвращается на родину.

24.kg решило вспомнить, как складывался карьерный путь Кылычбека Султана.

Газетчик

Кылычбек Султан — основатель самого многотиражного издания страны, кыргызскоязычной газеты «Супер-инфо». Сам он по профессии не журналист, учился по направлению «Компьютерные информационные системы для бизнеса» в Международном университете Кыргызстана. У него есть второе высшее образование и диплом экономиста, который он получил, окончив КГУ имени Ишеналы Арабаева.

Со второго курса начал работать верстальщиком в газете, так и освоил работу в СМИ.

В 2001 году открыл свою первую газету «Супер-сканворд», а в 2002-м основал «Супер-инфо».

За короткий срок газета нашла свою аудиторию, стремительно увеличив тираж. К десятилетию недельный тираж «Супер-инфо» составил 100 тысяч. Кылычбек Султан стал публичной персоной.

Попытка стать политиком

Медиамагнат Кылычбек Султан уже тогда заявил о своем первом разочаровании в политике.

Вместе с ростом тиража газеты росла и популярность владельца издания.Кылычбек Султан дважды баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша. Первый раз, в 2006 году, когда еще были одномандатные округа (по Мырза-Акинскому избирательному округу № 37), второй — в 2007-м, по партийным спискам. Тогда Кылычбек Султан был заместителем председателя партии «Эркин Кыргызстан» и на выборах шел вторым по списку.«Когда я баллотировался, думал: для того чтобы стать депутатом, достаточно иметь хорошую программу, чистое сердце и планы. Но после выборов у меня открылись глаза. Я понял, что был наивным. Сейчас я немножко повзрослел. Оказалось, чтобы прийти во власть, ты должен использовать любые средства и уже потом пытаться реализовывать свою программу, но ты будешь уже не тот. Белым и пушистым там быть невозможно. Поэтому я решил в политику не лезть, а приносить пользу обществу через газету», — сказал он в интервью.

Покинув ряды партии «Эркин Кыргызстан», Кылычбек Султан свою газету держал вне политики.

«Аналитические материалы по политическим событиям мы не делаем. Я считаю, что у газет, имеющих четкие политические предпочтения, сужается круг читателей», — объяснял он.

Но быть вне политики ему и самой многотиражной газете не удалось.

Возвращение в журналистику

На парламентских выборах 2010 года Кылычбек Султан был в списке кандидатов под номером 27 от партии «Ата Мекен», и газета активно начала рекламу в пользу политической организации.В 2008 году распоряжением президента Курманбека Бакиева Кылычбек Султан назначен исполняющим обязанности заместителя генерального директора телеканала ЭлТР. Но по непонятным причинам через полгода он ушел с этой должности.

Тем временем вместе с коллегами по цеху Кылычбек Султан создает Ассоциацию издателей и распространителей периодической печати и сам входит в состав правления организации.

В 2011 году ко Дню печати и информации он получил почетную грамоту от президента Розы Отунбаевой.

В 2012 году шесть месяцев был председателем наблюдательного совета ОТРК.

Проба стать чиновником

Партия «Ата Мекен» выдвинула Кылычбека Султана на пост министра социального развития. Тогда 36-летний министр говорил о необходимости введения электронных видов услуг, предлагал ввести подушевое финансирование, исключить пенсию из совокупного семейного дохода, тем самым увеличив на 124 тысячи число получателей пособий.

«Это, конечно, нереально осуществить в течение года, но есть в намеченных планах. Тогда мы сможем проводить социальные выплаты через айыл окмоту. Например, сумму, которую будут получать инвалиды, определят местные органы власти. Сэкономленные средства можно пустить на открытие предприятий в селе. Появятся рабочие места. Доход сельчан возрастет. Со временем число нуждающихся в социальной помощи будет сокращаться. Ну а те, кто не может без пособий существовать, будут получать больше денег», — рассказывал он в интервью 24.kg.

Однако его инициатива повысить пособия детям-сиротам, инвалидам и престарелым не нашла поддержки в правительстве.

На дипломатическом поприще

В апреле 2013 года, после критики вице-премьер-министра Камилы Талиевой, Кылычбек Султан по собственному желанию ушел с должности.В дипломатию Кыргызстана Кылычбек Султан пришел в конце 2014 года. Он стал послом Кыргызстана в Малайзии. Дипломатическую миссию освоил быстро. В СМИ часто стала мелькать информация от посольства в Куала-Лумпуре, в то время как о существовании некоторых дипмиссий мы узнаем только во время назначения и увольнения послов.

Государственный телеканал Малайзии Al Hijrah показал многосерийный документальный фильм о Кыргызстане известного кинорежиссера, фотографа и путешественника Захариза Хузаймы.

В августе 2016 года Кылычбек Султан подал в отставку, выразив несогласие с инициативой властей провести референдум по изменению Конституции.

Посольство в Малайзии также организовало конкурс сочинений «Я хочу, чтобы мой Кыргызстан процветал». Победившие девять детей посетили Малайзию.«Я искренне верил, что Конституция не должна меняться до 2020 года, и до сих пор придерживаюсь этой позиции», — заявил тогда он.

Отставку приняли. Но Кылычбек Султан совсем скоро вернулся обратно в Малайзию в роли посла по особо важным делам МИД. Позже стало известно, что его вернули в Куала-Лумпур для расследования дела о незаконных действиях дипмиссии, о которых он сообщил до отставки.

По словам посла, после назначения он узнал, что сотрудники дипмиссии в Малайзии занимались вымогательством, незаконной выдачей дипломатических паспортов, присуждением дипломатических статусов и распилом бюджетных средств.

«В 2016 году посольство получило письмо от полиции Малайзии с просьбой оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения. Оказывается, эти штрафы приходили и раньше, но их от меня скрыли. Машина была зарегистрирована на посольство, но на нашем балансе не было такого автомобиля. Так я узнал, что машину стоимостью $100 тысяч заказали и привезли из-за границы в Малайзию и оформили на дипмиссию. Так всплыло имя одного бывшего сотрудника посольства. Машине дали дипномер и еще нашли копию приказа о назначении водителя», — рассказал Кылычбек Султан.

Кстати, машину освободили от уплаты ввозной пошлины, акцизного сбора, подоходного налога, трансфера и лицензионных сборов.

Когда посол об этом сообщил в МИД, из Бишкека он получил письмо с требованием снять машину с баланса посольства. Как и следовало ожидать, Кылычбек Султан не подчинился незаконному поручению МИД.

Сотрудники ГКНБ провели расследование в посольстве, уголовное дело было под контролем председателя комитета, но дальнейшая судьба расследования осталась неизвестной. А сотрудники посольства в Малайзии, замешанные в коррупции, получили повышения до уровня глав департаментов МИД.

В прошлом году Кылычбек Султан уехал главой дипмиссии в Корее.

Как человек, не терпящий лишних бюрократических проволочек и незаконных действий, Кылычбек Султан, будучи послом, открыто заявил о внеполномочных заданиях МИД. На своей странице в Facеbook он написал о поручении МИД встретить в аэропорту Инчхона группу военнослужащих из КР, которые приедут на обучение.

«Для этого сотруднику посольства придется проехать 100 километров до аэропорта другого города, потратить на бензин около $60 и, самое главное, половину рабочего дня. Данное поручение я выполнять не собираюсь, потому что оно незаконное. Это не официальная делегация, и мы не обязаны тратить свое время и ресурсы на то, чтобы встречать всех чиновников в аэропорту», — заявил он.

Кылычбек Султан, несмотря на запрет из Бишкека, подтвердил информацию об авиадебоше заместителя министра труда и социального развития Зууракан Каденовой в аэропорту «Инчхон».

Тогда он в Facеbook призвал других дипломатов поддержать его.

«Уважаемые дипломаты, хотя бы этот раз, не боясь потерять работу, лайкните», — написал он.

В изгнании

Но Совбез выявил у самого посла нарушения и отправил свое решение в Генеральную прокуратуру. Это решение дипломат воспринял как угрозу и гонение. Он тогда заявил прессе, что попросил убежище в одной из зарубежных стран.

После неоднократных обращений президент Сооронбай Жээнбеков поручает Совбезу проверить информацию, озвученную Кылычбеком Султаном о коррупции в посольстве Малайзии. Кылычбек Султан, ожидая решения Совбеза в Сеуле, просит главу государства освободить его от должности ради объективного расследования дел и призывает временно отстранить от дел министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева.«Я полностью разочарован в нынешней власти. У меня нет больше ни капли доверия ни к власти, ни к президенту, и я не признаю такую власть в Кыргызстане. Если после моего неоднократного обращения к главе государства, руководителю аппарата президента Совбез, не побеседовав со мной, принимает решение, оклеветавшее меня, то я не могу искать справедливости в лице нынешней власти. Мы знаем, что и прокуратура, и ГКНБ в руках власти. Я не вернусь в Кыргызстан», — заявил Кылычбек Султан.

Отвечая на вопросы 24.kg, Кылычбек Султан заявил, что уверен в правильности своего решения. Он говорит, что увидел собственными глазами, что власть может белое показать черным. По его мнению, с нынешней судебной системой Кыргызстана его легко могут обвинить, осудить и посадить на долгие годы.

Для меня самое главное — безопасность семьи. Мои близкие не должны страдать из-за моей борьбы за правду. Ни один невинный человек не должен страдать. Кылычбек Султан

Но он намерен продолжить борьбу во благо родины.

«Пока не знаю, как буду помогать родине, но я уже убедился, что достаточно сказать одно только нужное слово в нужное время. И это слово может иметь эффект больше, чем тысяча слов и действий», — говорит Кылычбек Султан.

Накануне стало известно, что Кылычбек Султан все-таки вернулся в Кыргызстан. Он намерен принять участие в курултае оппозиции, намеченном на 24 ноября. Возможно, на форуме мы услышим более подробные разъяснения бывшего дипломата о его последних громких заявлениях.