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Общество

Эмиль Шукуров: Смог в Бишкеке — показатель отсутствия продуваемости города

Эколог, доктор биологических наук Эмиль Шукуров заявил 24.kg, что образование смога над Бишкеком — ненормальное явление, это показатель загрязнения атмосферы и отсутствия продуваемости города.

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«Сколько бы ни говорили о допустимом или недопустимом уровне, смог — это уже ненормально. Если все правильно продумано, воздух должен быть чистым и не должно быть загрязнения», — сказал он.

По его словам, в холодное время года проблема усугубляется из-за отопительного сезона. Он объясняет, что частный сектор производит больше вредных веществ, чем ТЭЦ, так как население не придерживается правил.

«Правительство должно работать с населением и рассказывать об оптимальных способах отопления, об устройствах, которые можно использовать. Надо запретить сжигать листья и сурово за это наказывать», — добавил эколог.

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Он пояснил, что вертикальная продуваемость города нарушена и в город больше не поступает чистый горный воздух. Эколог считает, что всех виновных надо наказать.

По его мнению, правительство не выполняет всех мер для очистки города от смога, единственной мерой он отметил подготовку плана мероприятий для контроля загрязнений от транспорта.
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