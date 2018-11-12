В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах:

12-13 ноября — на улицах Ленской, Лазо, Фучика;

13-14 ноября — в районе, ограниченном улицами Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским.

В селе Аламедин 14-15 ноября не будет газа в районе, ограниченном улицами Гидростроительной, Чапаева, Набережной, рекой Аламедин.