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Общество

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах:

  • 12-13 ноября — на улицах Ленской, Лазо, Фучика;
  • 13-14 ноября — в районе, ограниченном улицами Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским.

В селе Аламедин 14-15 ноября не будет газа в районе, ограниченном улицами Гидростроительной, Чапаева, Набережной, рекой Аламедин.
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