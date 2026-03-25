17:29
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстанда 150 жеке агенттик жарандарды 26 өлкөгө ишке орноштурат

Кыргызстанда 150 жеке агенттик жарандарды 26 өлкөгө ишке орноштурат. Бул тууралуу «Биринчи радиодо» Чет өлкөлөрдөгү жарандарды жумушка орноштуруу борборунун эмгек миграциясы бөлүмүнүн башчысы Эсенбек Эргешов билдирди.

Анын айтымында, 2025-жылга чейин 19 миң 400 жаран жумуш менен камсыз болгон.

Ошол эле учурда Эсенбек Эргешов уятсыз жөнөтүүчүлөрдүн да көйгөйүн белгиледи.

«Алар мыйзамдуу жумушка орноштуруу агенттиктеринин ишмердүүлүгүнө көлөкө түшүрүшөт. Натыйжада, коомчулукта бул агенттиктер жарандардан акча табууга аракет кылып, алдамчылык жана алдоо менен гана алектенет деген ой калыптанат. Бирок бир компанияга таянып, бардык агенттиктерди айтууга болбойт — дээрлик 99 пайызы көп жылдардан бери жоопкерчиликтүү иштеп келет», — деди ал.

Белгилей кетсек, бир жума мурун Ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкектеги жумушка орноштуруу агенттиктерин текшерип, бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Алардын айрымдары тиешелүү уруксат кагаздары (лицензиялары) жок жарандарды Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жөнөтүп жатышкан. Аныкталган мыйзам бузуулардан улам беш агенттиктин иши убактылуу токтотулуп, фирмаларга айып пул салынган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367423/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
25-март, шаршемби
17:08
Сүйүнчү! Ошто үч эм төрөгөн энеге 100 миң сом тапшырылды Сүйүнчү! Ошто үч эм төрөгөн энеге 100 миң сом тапшырылд...
17:00
Бишкекте искусство университетине 5 кабаттуу кошумча имараты курулууда
16:51
Кыргызстанда 150 жеке агенттик жарандарды 26 өлкөгө ишке орноштурат
14:49
Изилдөөлөр аяктады. Барскоон-Бедел жолунда туннель казуу иштери башталды
14:05
Кыргыз Эл артиси Абдыкалык Акматов менен коштошуу зыйнаты эртең, 26-мартта өтөт