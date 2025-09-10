Бишкекте ишке орноштуруу кызматтары аркылуу 4 миңден ашык адам жумушка орношкон

Бишкек шаарынын калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын маалыматы боюнча, 2025-жылдын январь-август айларында ишканалар жана уюмдар тарабынан 9 миң 40 бош орун жарыяланган, анын ичинен 6 миң 442 жумуш орундары болгон. Бул тууралуу Эмгек министрлиги билдирди.
Анын маалыматы боюнча, 1-сентябрга карата вакансиялар базасында 4263 бош орун болсо, анын ичинен 2924 жумушчу.
Эмгек рыногунда эң көп талап кылынган кесиптер: мугалим, дарыгер, айдоочу, тигүүчү, сатуучу, курьер, официант.
Сегиз айдын ичинде ишке орноштуруу кызматына иш издеп кайрылган жарандардын саны 11 миң 251 адамды түздү. Алардын ичинен 3927 адам жумуш издөөчү катары каттоодон өтсө, 7324 адам эмгек мыйзамдары, кесиптик даярдоо жана кайра даярдоо, кесип тандоо жана жумуш ордун алмаштыруу боюнча консультация алышкан.
Иш менен камсыз кылуу кызматтарынын жардамы менен 2915 жумушсуз адам ишке орношсо, окуусун аяктагандан кийин дагы 1129 адам жумушка орношту.
Кызматтын артыкчылыктуу багыттарынын бири жумушсуздарга жумушка орношууга төмөнкү жолдор аркылуу активдүү көмөк көрсөтүү болуп саналат:
кесиптик даярдоо жана кайра даярдоо (1433 адам окууга жөнөтүлгөн);
акы төлөнүүчү коомдук жумуштар (825 адам);
коомдук келишимге негизделген ишкердик;
жаштардын практикасы.
Ошондой эле, отчеттук мезгилде Бишкек шаарындагы 57 мектептен 9-класстын 5110 бүтүрүүчүсү кесиптик тестирлөөдөн өткөн.
2025-жылдын май айында BSUSZга которулган чет өлкөдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун 1221 Call-борбору ишке орноштуруу маселелери боюнча 263 кайрылууну иштеп чыккан.