Япониядагы кыргызстандыктарды ишке орноштуруу программаларын кеңейтүү каралды

Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Канат Сагынбаев Япониянын IM Japan компаниясынын президенти Ёсихиса Кимура менен жолугушту.

Тараптар эмгек миграциясы чөйрөсүндөгү эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалын талкуулашты жана мурда кол коюлган өз ара түшүнүшүү меморандумунда баяндалган келишимдер боюнча иштеше тургандыгын ырасташты.

Өзгөчө көңүл кыргызстандыктарды Японияга окутуу жана иштөөгө жөнөтүү механизмдерин өркүндөтүүгө, анын ичинде тилди алдын ала окутуунун жана кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатууга бурулду. Кыргызстандын жарандарын көбүрөөк жумуш менен камсыз кылуу үчүн IM Japan программаларын кеңейтүү келечеги талкууланды.

Жолугушууда билим берүү программаларын иштеп чыгуу, жумушчулардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу, кызматташуу багыттарын кеңейтүү сыяктуу жаңы демилгелер да талкууланды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344672/
